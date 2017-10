M Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos (MDIA3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 1,520.91 1,630.00 1,462.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 1,417.08 1,568.00 1,266.16 -- Year Ending Dec-17 8 5,607.00 5,756.41 5,503.00 5,677.43 Year Ending Dec-18 8 6,142.12 6,392.00 5,950.88 6,238.66 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.70 0.81 0.59 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.61 0.61 0.61 -- Year Ending Dec-17 6 2.63 2.76 2.41 2.54 Year Ending Dec-18 6 3.03 3.16 2.90 2.92 LT Growth Rate (%) 1 14.30 14.30 14.30 17.40