MEG Energy Corp (MEG.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 581.84 581.84 581.84 638.91 Quarter Ending Mar-18 1 556.00 556.00 556.00 679.96 Year Ending Dec-17 4 2,184.08 2,222.45 2,114.00 2,480.57 Year Ending Dec-18 4 2,307.15 2,676.97 1,965.62 2,986.94 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 -0.08 -0.02 -0.13 -0.01 Quarter Ending Mar-18 5 -0.12 -0.07 -0.17 0.11 Year Ending Dec-17 7 -0.62 -0.49 -0.77 -0.56 Year Ending Dec-18 7 -0.55 -0.26 -0.94 -0.01 LT Growth Rate (%) 1 5.00 5.00 5.00 5.00