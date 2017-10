Magna International Inc (MG.TO)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 12 10,001.40 10,692.80 8,801.00 9,514.31 Quarter Ending Mar-18 6 10,376.80 11,014.90 9,957.31 10,665.40 Year Ending Dec-17 18 38,372.10 38,988.60 37,873.40 38,134.30 Year Ending Dec-18 18 41,372.60 43,125.40 39,317.20 41,453.60 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 17 1.54 1.68 1.42 1.48 Quarter Ending Mar-18 9 1.70 1.83 1.55 1.61 Year Ending Dec-17 15 5.90 6.05 5.80 5.85 Year Ending Dec-18 19 6.54 7.23 5.85 6.75 LT Growth Rate (%) 1 11.00 11.00 11.00 13.60