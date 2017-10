Multiplus SA (MPLU3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 543.04 572.88 511.11 540.67 Quarter Ending Mar-18 3 575.58 626.02 522.03 572.27 Year Ending Dec-17 9 2,270.14 2,399.00 2,131.02 2,258.74 Year Ending Dec-18 9 2,359.17 2,606.00 2,093.88 2,391.59 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.71 0.75 0.65 0.79 Quarter Ending Mar-18 3 0.66 0.68 0.65 0.74 Year Ending Dec-17 8 2.91 3.11 2.63 3.25 Year Ending Dec-18 9 2.72 3.00 2.45 3.42 LT Growth Rate (%) 2 14.38 22.00 6.75 13.96