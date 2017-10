Mullen Group Ltd (MTL.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 293.67 296.00 290.00 330.07 Quarter Ending Mar-18 2 310.15 313.30 307.00 339.40 Year Ending Dec-17 7 1,147.38 1,166.00 1,115.45 1,217.97 Year Ending Dec-18 7 1,252.36 1,348.00 1,153.80 1,323.35 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 0.16 0.25 0.13 0.25 Quarter Ending Mar-18 5 0.20 0.26 0.16 0.26 Year Ending Dec-17 4 0.64 0.76 0.57 0.78 Year Ending Dec-18 7 0.82 1.02 0.65 1.14