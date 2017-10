MTU Aero Engines AG (MTXGn.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 1,428.86 1,428.86 1,428.86 -- Quarter Ending Mar-18 1 1,384.22 1,384.22 1,384.22 -- Year Ending Dec-17 25 5,214.80 5,331.00 4,802.00 5,015.91 Year Ending Dec-18 25 5,519.41 5,722.00 5,079.00 5,295.35 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 1.60 2.10 1.11 2.14 Quarter Ending Mar-18 2 2.10 2.62 1.58 1.62 Year Ending Dec-17 22 7.26 7.82 6.37 6.93 Year Ending Dec-18 25 7.97 9.09 7.02 7.35 LT Growth Rate (%) 5 11.39 14.03 9.60 9.31