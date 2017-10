Methanex Corp (MX.TO)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 7 708.83 755.00 650.00 584.80 Quarter Ending Mar-18 3 663.17 708.58 604.00 563.57 Year Ending Dec-17 9 2,922.78 3,708.00 2,725.00 2,317.79 Year Ending Dec-18 8 2,739.72 2,964.00 2,470.00 2,425.86 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 10 0.98 1.35 0.48 0.37 Quarter Ending Mar-18 7 0.76 1.03 0.33 0.40 Year Ending Dec-17 10 3.94 4.37 3.22 1.26 Year Ending Dec-18 12 3.48 4.70 2.02 1.77