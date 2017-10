Nostrum Oil & Gas PLC (NOGN.L)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 93.90 108.00 79.79 165.82 Quarter Ending Mar-18 1 111.71 111.71 111.71 229.04 Year Ending Dec-17 9 445.90 484.00 387.94 549.63 Year Ending Dec-18 9 618.89 787.00 453.04 838.74 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.07 0.07 0.07 0.09 Quarter Ending Mar-18 1 0.08 0.08 0.08 0.24 Year Ending Dec-17 10 0.18 0.29 0.08 0.48 Year Ending Dec-18 11 0.46 0.89 0.21 1.08