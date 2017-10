NuVista Energy Ltd (NVA.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 109.57 118.40 100.11 93.00 Quarter Ending Mar-18 3 107.23 115.90 95.12 115.34 Year Ending Dec-17 8 347.89 391.46 313.00 347.39 Year Ending Dec-18 9 436.03 491.20 367.12 455.45 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.06 0.11 0.04 0.06 Quarter Ending Mar-18 5 0.06 0.11 0.04 0.13 Year Ending Dec-17 5 0.44 0.53 0.36 0.18 Year Ending Dec-18 6 0.20 0.46 0.04 0.44