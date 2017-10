Orient Cement Ltd (ORCE.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 11 5,202.45 5,436.00 4,916.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 7,560.00 7,560.00 7,560.00 -- Year Ending Mar-17 11 18,202.50 18,770.00 17,862.00 -- Year Ending Mar-18 15 23,650.10 25,370.00 22,223.00 25,452.90 Year Ending Mar-19 16 29,625.60 37,711.00 26,088.00 27,911.50 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 3 -0.23 0.10 -0.50 -- Year Ending Mar-17 11 -1.65 -0.80 -2.60 -- Year Ending Mar-18 16 5.81 9.00 3.00 11.42 Year Ending Mar-19 16 9.41 15.10 5.00 17.33