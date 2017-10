Parag Milk Foods Ltd (PAMF.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 4,566.75 4,907.00 4,247.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 5,376.00 5,376.00 5,376.00 -- Year Ending Mar-17 5 17,735.40 18,919.00 17,072.00 -- Year Ending Mar-18 7 19,502.80 19,909.00 18,518.00 21,610.00 Year Ending Mar-19 7 22,497.70 23,145.00 21,300.00 25,187.70 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 2 0.35 1.20 -0.50 -- Year Ending Mar-17 4 2.45 4.00 0.80 -- Year Ending Mar-18 7 6.61 9.10 5.10 11.57 Year Ending Mar-19 7 9.26 12.50 6.40 15.90