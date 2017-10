Companhia Brasileira de Distribuicao (PCAR4.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 18,539.70 22,380.10 13,193.20 22,380.10 Quarter Ending Mar-18 2 16,337.40 20,664.80 12,010.00 20,664.80 Year Ending Dec-17 12 49,456.90 70,693.90 44,259.00 78,635.70 Year Ending Dec-18 12 52,997.60 79,133.90 48,323.00 82,847.40 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 1.14 1.50 0.87 1.50 Quarter Ending Mar-18 3 0.59 0.77 0.46 0.46 Year Ending Dec-17 13 2.12 2.74 0.83 2.25 Year Ending Dec-18 12 3.18 3.74 2.61 3.12