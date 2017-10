Precision Drilling Corp (PD.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 13 345.94 399.00 311.99 315.69 Quarter Ending Mar-18 8 396.58 458.00 353.50 316.07 Year Ending Dec-17 20 1,295.49 1,392.00 1,125.02 1,150.45 Year Ending Dec-18 20 1,498.15 1,850.94 1,176.00 1,560.57 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 19 -0.10 -0.03 -0.16 -0.11 Quarter Ending Mar-18 14 -0.06 0.02 -0.10 -0.05 Year Ending Dec-17 22 -0.43 -0.30 -0.78 -0.56 Year Ending Dec-18 22 -0.28 0.20 -0.60 -0.19