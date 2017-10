Potash Corporation of Saskatchewan Inc (POT.TO)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 9 1,007.03 1,124.00 888.10 1,112.69 Quarter Ending Mar-18 3 1,059.55 1,180.00 964.30 1,149.61 Year Ending Dec-17 10 4,038.94 4,532.00 3,855.20 4,586.72 Year Ending Dec-18 10 4,316.50 5,008.50 3,810.00 4,646.60 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 18 0.11 0.23 0.05 0.16 Quarter Ending Mar-18 9 0.15 0.18 0.12 0.16 Year Ending Dec-17 15 0.64 0.89 0.56 0.68 Year Ending Dec-18 22 0.69 1.19 0.53 0.77 LT Growth Rate (%) 1 8.00 8.00 8.00 -10.30