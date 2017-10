Power Corporation of Canada (POW.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 3 49,592.80 53,287.50 45,942.00 45,087.60 Year Ending Dec-18 3 51,788.00 55,951.90 49,535.00 51,349.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.74 0.80 0.70 0.80 Quarter Ending Mar-18 3 0.77 0.82 0.72 -- Year Ending Dec-17 6 2.87 3.00 2.80 3.06 Year Ending Dec-18 7 3.18 3.48 3.01 3.51 LT Growth Rate (%) 1 17.90 17.90 17.90 3.20