Power Financial Corp (PWF.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 2 51,194.10 54,034.20 48,354.00 45,062.80 Year Ending Dec-18 2 53,757.80 59,437.60 48,078.00 49,138.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.81 0.83 0.80 0.81 Quarter Ending Mar-18 3 0.82 0.83 0.82 -- Year Ending Dec-17 7 3.12 3.18 3.05 3.22 Year Ending Dec-18 8 3.42 3.60 3.25 3.45 LT Growth Rate (%) 1 14.10 14.10 14.10 3.70