Parex Resources Inc (PXT.TO)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 168.68 182.61 145.03 161.10 Quarter Ending Mar-18 2 167.44 183.50 151.38 209.22 Year Ending Dec-17 3 606.94 638.60 550.52 544.13 Year Ending Dec-18 4 770.27 846.20 638.16 784.67 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 2 0.20 0.28 0.12 0.26 Quarter Ending Mar-18 2 0.19 0.30 0.08 0.34 Year Ending Dec-17 6 0.68 0.78 0.52 0.54 Year Ending Dec-18 7 0.91 1.40 0.47 0.89