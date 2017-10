Quebecor Inc (QBRb.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 6 1,088.36 1,101.00 1,079.00 1,077.73 Quarter Ending Mar-18 1 1,022.56 1,022.56 1,022.56 1,029.18 Year Ending Dec-17 15 4,145.25 4,197.00 4,116.70 4,160.94 Year Ending Dec-18 15 4,271.32 4,422.00 4,193.90 4,293.22 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 10 0.73 0.81 0.67 0.68 Quarter Ending Mar-18 2 0.63 0.64 0.63 0.73 Year Ending Dec-17 14 2.84 3.24 2.63 2.72 Year Ending Dec-18 15 3.14 3.82 2.28 3.16 LT Growth Rate (%) 2 9.65 12.30 7.00 15.39