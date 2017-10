Qualicorp SA (QUAL3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 569.30 572.10 566.51 565.60 Quarter Ending Mar-18 2 537.11 552.88 521.35 547.47 Year Ending Dec-17 7 2,183.66 2,240.00 2,145.00 2,141.99 Year Ending Dec-18 7 2,414.68 2,493.00 2,360.00 2,385.26 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.49 0.58 0.41 0.40 Quarter Ending Mar-18 2 0.51 0.60 0.41 0.44 Year Ending Dec-17 5 1.64 2.04 1.44 1.50 Year Ending Dec-18 6 2.12 2.54 1.82 1.82 LT Growth Rate (%) 2 13.36 15.73 11.00 19.29