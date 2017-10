Stingray Digital Group Inc (RAYa.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 26.63 27.36 25.90 -- Quarter Ending Jun-18 1 27.53 27.53 27.53 -- Year Ending Mar-17 5 102.11 103.00 100.90 -- Year Ending Mar-18 3 118.58 123.30 111.58 110.19 Year Ending Mar-19 3 129.02 136.68 115.29 105.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 4 0.14 0.16 0.12 -- Year Ending Mar-17 4 0.46 0.48 0.44 -- Year Ending Mar-18 2 0.49 0.51 0.47 0.51 Year Ending Mar-19 2 0.57 0.60 0.55 0.58