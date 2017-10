Royal Dutch Shell PLC (RDSa.AS)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 69,101.80 69,571.60 68,632.10 69,394.20 Quarter Ending Mar-18 1 71,823.30 71,823.30 71,823.30 78,371.10 Year Ending Dec-17 12 283,076.00 317,286.00 256,871.00 283,818.00 Year Ending Dec-18 13 294,949.00 329,748.00 262,533.00 320,462.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 0.50 0.80 0.36 0.68 Quarter Ending Mar-18 4 0.56 0.89 0.44 0.76 Year Ending Dec-17 23 1.96 3.44 1.53 1.94 Year Ending Dec-18 22 1.97 3.64 1.39 2.44 LT Growth Rate (%) 2 26.25 35.40 17.10 14.30