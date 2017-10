Rebosis Property Fund Ltd (REBJ.J)

Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Aug-17 2 1,604.00 1,645.00 1,563.00 1,203.67 Year Ending Aug-18 2 1,746.00 1,853.00 1,639.00 1,271.33 Earnings (per share) Year Ending Aug-17 3 126.37 129.00 123.10 123.56 Year Ending Aug-18 3 134.30 138.00 130.90 132.26