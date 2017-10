Reinet Investments SCA (REIJ.J)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 1 170.00 170.00 170.00 -- Year Ending Mar-18 2 180.71 183.00 178.42 208.50 Year Ending Mar-19 2 198.97 200.00 197.94 226.50 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 1 0.51 0.51 0.51 -- Year Ending Mar-18 2 0.34 0.45 0.24 1.86 Year Ending Mar-19 2 0.43 0.62 0.23 2.13