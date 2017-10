Rand Merchant Investment Holdings Ltd (RMIJ.J)

Sales and Profit Figures in South African Rand (ZAR)

Earnings and Dividend Figures in South African Rand (ZAR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Jun-17 2 14,189.00 15,189.00 13,189.00 16,825.00 Year Ending Jun-18 1 13,980.00 13,980.00 13,980.00 18,598.00 Earnings (per share) Year Ending Jun-17 5 256.16 262.20 248.00 259.30 Year Ending Jun-18 5 298.30 322.50 280.00 290.60 LT Growth Rate (%) 1 15.49 15.49 15.49 --