Rural Electrification Corp Ltd (RURL.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 26,085.50 30,513.00 21,658.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 27,151.00 27,151.00 27,151.00 -- Year Ending Mar-17 12 104,547.00 112,965.00 89,736.00 -- Year Ending Mar-18 11 104,446.00 112,619.00 92,669.00 102,454.00 Year Ending Mar-19 12 110,786.00 129,261.00 78,344.00 104,136.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 3 8.35 9.85 6.10 -- Quarter Ending Jun-18 1 8.40 8.40 8.40 -- Year Ending Mar-17 16 32.57 34.20 30.80 -- Year Ending Mar-18 14 30.42 33.66 25.50 28.20 Year Ending Mar-19 14 32.59 40.10 21.60 29.90 LT Growth Rate (%) 1 9.45 9.45 9.45 13.69