Renewi PLC (RWI.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 2 780.76 782.33 779.20 -- Year Ending Mar-18 5 1,518.34 1,583.91 1,478.70 673.64 Year Ending Mar-19 5 1,579.33 1,646.14 1,553.50 701.61 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 2 3.80 3.91 3.70 -- Year Ending Mar-18 5 3.63 3.87 3.40 5.14 Year Ending Mar-19 5 6.25 6.50 6.00 5.58 LT Growth Rate (%) 2 26.42 27.24 25.60 18.08