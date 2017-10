Saputo Inc (SAP.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 2,917.44 3,037.28 2,797.60 -- Quarter Ending Jun-18 1 2,965.20 2,965.20 2,965.20 2,867.48 Year Ending Mar-17 8 11,324.60 11,480.10 11,240.40 -- Year Ending Mar-18 8 11,627.10 11,819.70 11,506.00 11,678.80 Year Ending Mar-19 7 12,083.10 12,255.80 11,934.40 11,969.80 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 8 0.48 0.51 0.46 -- Quarter Ending Jun-18 3 0.56 0.59 0.54 0.54 Year Ending Mar-17 10 1.90 1.93 1.87 -- Year Ending Mar-18 9 2.04 2.10 1.99 2.05 Year Ending Mar-19 8 2.23 2.30 2.18 2.17 LT Growth Rate (%) 1 10.13 10.13 10.13 11.76