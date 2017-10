Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP (SBSP3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 3,840.76 4,173.63 3,037.81 3,864.71 Quarter Ending Mar-18 2 3,697.45 4,140.00 3,254.89 4,994.00 Year Ending Dec-17 12 13,310.30 15,414.00 11,167.00 13,259.60 Year Ending Dec-18 12 14,571.60 17,328.00 12,217.00 14,629.50 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 1.25 1.64 0.90 0.94 Quarter Ending Mar-18 2 1.09 1.18 0.99 0.90 Year Ending Dec-17 13 3.60 4.18 3.01 3.49 Year Ending Dec-18 14 4.20 5.03 3.11 4.47 LT Growth Rate (%) 1 1.44 1.44 1.44 40.00