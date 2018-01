Superdry PLC (SDRY.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Apr-18 10 875.70 899.00 859.00 820.86 Year Ending Apr-19 10 995.10 1,038.00 972.00 915.90 Earnings (per share) Year Ending Apr-18 10 95.82 100.60 93.57 93.37 Year Ending Apr-19 10 112.36 123.60 107.14 104.02 LT Growth Rate (%) 1 15.50 15.50 15.50 --