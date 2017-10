Siemens AG (SIEGn.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Sep-17 8 25,165.70 38,310.00 22,380.00 24,157.80 Quarter Ending Mar-18 5 20,634.90 22,855.00 15,160.00 20,005.90 Year Ending Sep-17 26 84,177.20 86,131.00 83,010.00 83,125.20 Year Ending Sep-18 25 87,441.00 91,960.00 84,340.00 85,736.80 Earnings (per share) Quarter Ending Sep-17 6 1.83 2.56 1.51 2.12 Quarter Ending Mar-18 4 1.85 2.31 1.61 0.83 Year Ending Sep-17 28 7.76 8.43 7.17 7.61 Year Ending Sep-18 27 7.97 8.95 7.18 8.23 LT Growth Rate (%) 7 7.26 9.00 5.30 8.39