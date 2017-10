Telesites SAB de CV (SITESB1.MX)

Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 1,536.14 1,717.36 1,431.94 1,398.93 Quarter Ending Mar-18 2 1,539.08 1,545.06 1,533.10 -- Year Ending Dec-17 10 5,811.63 6,141.70 5,603.77 6,128.62 Year Ending Dec-18 10 6,626.03 7,325.04 6,412.00 6,838.89 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 -0.00 0.16 -0.10 -0.03 Quarter Ending Mar-18 3 -0.05 -0.00 -0.08 -- Year Ending Dec-17 9 -0.25 -0.04 -0.39 -0.14 Year Ending Dec-18 10 -0.09 0.12 -0.25 -0.01