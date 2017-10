Stella-Jones Inc (SJ.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 7 357.87 363.30 345.40 419.14 Quarter Ending Mar-18 2 406.55 409.10 404.00 -- Year Ending Dec-17 8 1,866.73 1,890.36 1,847.70 2,045.78 Year Ending Dec-18 8 1,919.33 1,991.64 1,880.70 2,110.41 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 7 0.39 0.41 0.35 0.51 Quarter Ending Mar-18 3 0.46 0.48 0.44 0.58 Year Ending Dec-17 8 2.07 2.15 2.02 2.76 Year Ending Dec-18 8 2.49 2.74 2.38 2.88