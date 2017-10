Shaw Communications Inc (SJRb.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Aug-17 4 1,291.91 1,355.10 1,229.00 1,344.40 Quarter Ending Feb-18 2 1,254.63 1,260.25 1,249.00 1,351.53 Year Ending Aug-17 14 5,257.79 5,306.10 5,167.76 5,287.34 Year Ending Aug-18 15 5,114.31 5,217.00 5,008.00 5,438.99 Earnings (per share) Quarter Ending Aug-17 9 0.28 0.32 0.23 0.36 Quarter Ending Feb-18 4 0.31 0.34 0.29 0.35 Year Ending Aug-17 8 1.33 1.47 1.23 1.36 Year Ending Aug-18 14 1.30 1.58 1.02 1.42