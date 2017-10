Smurfit Kappa Group PLC (SKG.L)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 2,185.16 2,216.00 2,145.47 2,318.00 Quarter Ending Mar-18 1 2,206.13 2,206.13 2,206.13 -- Year Ending Dec-17 12 8,551.95 8,882.10 8,437.00 8,516.11 Year Ending Dec-18 12 8,912.34 9,287.00 8,657.00 8,674.77 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.61 0.66 0.57 0.58 Quarter Ending Mar-18 1 0.50 0.50 0.50 -- Year Ending Dec-17 13 1.98 2.31 1.81 2.10 Year Ending Dec-18 13 2.29 2.45 2.14 2.17 LT Growth Rate (%) 3 9.40 12.10 5.60 4.63