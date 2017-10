Sao Martinho SA (SMTO3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 816.82 852.73 780.90 -- Quarter Ending Jun-18 1 789.00 789.00 789.00 -- Year Ending Mar-17 8 3,177.30 3,809.00 2,824.04 -- Year Ending Mar-18 6 3,675.00 3,962.00 3,400.00 3,762.23 Year Ending Mar-19 6 3,761.20 4,027.00 3,448.11 3,609.04 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 0.61 0.61 0.61 -- Quarter Ending Jun-18 1 0.35 0.35 0.35 -- Year Ending Mar-17 7 1.40 1.90 1.00 -- Year Ending Mar-18 4 1.58 1.75 1.48 1.82 Year Ending Mar-19 6 2.30 5.26 1.29 2.19