Sports Direct International PLC (SPD.L)

Sales and Profit Figures in British Pound (GBP)

Earnings and Dividend Figures in British Pound (GBP)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Apr-17 6 3,163.88 3,241.00 3,112.93 -- Year Ending Apr-18 7 3,369.60 3,558.40 3,246.10 3,245.29 Year Ending Apr-19 7 3,485.03 3,782.80 3,248.40 3,365.68 Earnings (per share) Year Ending Apr-17 7 15.87 17.10 14.36 -- Year Ending Apr-18 7 16.51 22.55 11.20 21.75 Year Ending Apr-19 7 20.13 25.70 16.50 25.14 LT Growth Rate (%) 1 62.60 62.60 62.60 --