STADA Arzneimittel AG (STAGn.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 11 2,286.46 2,336.00 2,204.67 2,264.50 Year Ending Dec-18 10 2,419.85 2,471.00 2,365.00 2,386.44 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 11 3.21 3.38 2.92 3.11 Year Ending Dec-18 10 3.62 3.82 3.48 3.45 LT Growth Rate (%) 3 12.09 17.10 9.46 9.45