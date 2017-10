Suncor Energy Inc (SU.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 8 8,878.79 10,461.00 7,614.00 9,403.27 Quarter Ending Mar-18 6 8,749.92 9,447.08 7,549.00 10,489.30 Year Ending Dec-17 12 32,227.10 39,228.00 29,101.00 35,076.50 Year Ending Dec-18 13 33,502.40 38,475.10 26,768.00 38,182.70 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 13 0.38 0.73 0.16 0.45 Quarter Ending Mar-18 10 0.34 0.49 0.25 0.34 Year Ending Dec-17 16 1.43 2.64 0.99 1.43 Year Ending Dec-18 20 1.53 4.15 0.67 2.04 LT Growth Rate (%) 1 35.90 35.90 35.90 34.83