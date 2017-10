Sul America SA (SULA11.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 3,947.55 4,657.19 3,189.00 3,939.02 Quarter Ending Mar-18 3 3,471.97 4,764.90 2,544.00 4,220.71 Year Ending Dec-17 3 17,649.20 17,957.50 17,200.00 18,291.90 Year Ending Dec-18 3 19,723.70 20,350.00 18,963.00 20,185.20 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.77 0.83 0.70 0.75 Quarter Ending Mar-18 4 0.38 0.47 0.29 0.29 Year Ending Dec-17 8 1.73 1.92 1.60 1.86 Year Ending Dec-18 7 1.95 2.20 1.80 2.11 LT Growth Rate (%) 2 5.33 5.90 4.76 2.66