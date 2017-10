Symrise AG (SY1G.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 10 718.59 733.00 695.00 -- Year Ending Dec-17 24 2,985.38 3,031.00 2,934.00 3,064.69 Year Ending Dec-18 24 3,141.08 3,221.00 3,051.00 3,234.71 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.49 0.60 0.41 -- Year Ending Dec-17 24 2.22 2.67 1.93 2.36 Year Ending Dec-18 26 2.47 3.20 2.15 2.61 LT Growth Rate (%) 6 8.11 11.50 5.50 9.74