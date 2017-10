Syngene International Ltd (SYNN.NS)

Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)

Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 5 3,717.60 3,846.00 3,600.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 31.00 31.00 31.00 -- Year Ending Mar-17 5 12,951.40 13,054.00 12,722.00 -- Year Ending Mar-18 7 13,741.30 14,020.00 13,568.00 16,797.00 Year Ending Mar-19 7 16,859.70 18,230.00 16,013.00 21,152.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 4.00 4.00 4.00 -- Year Ending Mar-17 5 15.03 15.50 14.73 -- Year Ending Mar-18 7 15.16 16.11 13.60 17.55 Year Ending Mar-19 7 18.61 20.70 17.40 21.17