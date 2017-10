Telus Corp (T.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 5 3,434.69 3,477.00 3,415.25 3,342.60 Quarter Ending Mar-18 2 3,308.43 3,313.93 3,302.93 3,212.53 Year Ending Dec-17 17 13,281.60 13,356.00 13,098.80 13,149.90 Year Ending Dec-18 17 13,711.50 14,000.00 13,329.70 13,387.20 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 8 0.58 0.61 0.49 1.62 Quarter Ending Mar-18 4 0.78 0.84 0.71 0.74 Year Ending Dec-17 15 2.69 2.80 2.52 2.78 Year Ending Dec-18 15 2.88 3.08 2.69 2.94 LT Growth Rate (%) 2 5.95 8.00 3.90 6.60