TAV Havalimanlari Holding AS (TAVHL.IS)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 272.93 299.39 246.48 246.48 Quarter Ending Mar-18 1 247.19 247.19 247.19 247.19 Year Ending Dec-17 13 1,102.98 1,148.56 1,030.11 1,142.94 Year Ending Dec-18 14 1,214.37 1,280.34 1,145.00 1,221.03 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.12 0.21 0.06 0.06 Quarter Ending Mar-18 1 0.07 0.07 0.07 0.07 Year Ending Dec-17 11 0.52 0.67 0.38 0.55 Year Ending Dec-18 11 0.64 0.84 0.44 0.68