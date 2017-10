Tele Columbus AG (TC1n.DE)

Sales and Profit Figures in Euro (EUR)

Earnings and Dividend Figures in Euro (EUR)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 150.46 150.46 150.46 -- Quarter Ending Mar-18 1 544.20 544.20 544.20 -- Year Ending Dec-17 10 510.93 544.20 492.00 522.67 Year Ending Dec-18 10 538.74 574.53 517.00 553.66 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 0.25 0.25 0.25 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.11 0.11 0.11 -- Year Ending Dec-17 9 0.15 0.33 0.03 0.25 Year Ending Dec-18 9 0.38 0.53 0.28 0.38 LT Growth Rate (%) 1 113.30 113.30 113.30 --