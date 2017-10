Tricon Capital Group Inc (TCN.TO)

Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)

Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 5 172.34 218.10 136.40 149.43 Year Ending Dec-18 5 225.86 247.00 210.40 155.40 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 6 0.18 0.23 0.13 0.14 Quarter Ending Mar-18 4 0.21 0.29 0.16 0.14 Year Ending Dec-17 9 0.66 0.75 0.56 0.52 Year Ending Dec-18 8 0.79 0.88 0.64 0.64