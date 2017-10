Toronto-Dominion Bank (TD.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Oct-17 6 9,047.33 9,424.00 8,695.00 8,764.48 Quarter Ending Jan-18 3 9,395.00 9,592.00 9,015.00 8,500.88 Year Ending Oct-17 9 35,462.50 37,744.00 33,977.00 34,209.40 Year Ending Oct-18 9 36,872.10 38,624.00 35,570.00 35,517.70 Earnings (per share) Quarter Ending Oct-17 12 1.38 1.43 1.36 1.31 Quarter Ending Jan-18 8 1.46 1.48 1.44 1.34 Year Ending Oct-17 12 5.52 5.62 5.08 5.09 Year Ending Oct-18 12 5.87 5.98 5.76 5.47 LT Growth Rate (%) 3 8.47 9.20 7.50 6.68