Teck Resources Ltd (TECKb.TO)

Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)

Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 11 3,053.38 3,350.16 1,960.98 2,416.44 Quarter Ending Mar-18 5 2,491.79 2,969.00 1,962.50 2,105.37 Year Ending Dec-17 20 11,763.50 12,575.00 7,376.95 9,003.57 Year Ending Dec-18 21 10,871.90 12,015.00 8,277.27 9,091.43 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 18 0.97 1.45 0.03 0.50 Quarter Ending Mar-18 11 0.73 1.25 0.17 0.29 Year Ending Dec-17 19 4.24 5.19 0.33 1.80 Year Ending Dec-18 22 3.05 4.33 1.04 1.59 LT Growth Rate (%) 3 10.69 19.26 1.30 58.48