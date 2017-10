CI Banco SA Institucion de Banca Multiple FF/00939 (TERRA13.MX)

Sales and Profit Figures in Mexican Peso (MXN)

Earnings and Dividend Figures in Mexican Peso (MXN)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 830.80 844.10 811.32 744.92 Quarter Ending Mar-18 3 889.60 931.83 819.37 752.04 Year Ending Dec-17 10 3,277.88 3,504.23 2,366.00 2,973.89 Year Ending Dec-18 9 3,692.28 4,111.73 3,332.72 3,164.31 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 0.65 0.75 0.49 0.74 Quarter Ending Mar-18 2 0.58 0.74 0.43 -- Year Ending Dec-17 9 2.42 3.20 2.09 2.47 Year Ending Dec-18 9 2.78 3.21 2.27 2.59 LT Growth Rate (%) 1 18.12 18.12 18.12 --