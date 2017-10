AES Tiete Energia SA (TIET11.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 2 424.02 485.08 362.96 -- Quarter Ending Mar-18 1 458.78 458.78 458.78 -- Year Ending Dec-17 9 1,729.13 2,004.00 1,565.27 1,662.85 Year Ending Dec-18 9 1,798.04 1,981.00 1,634.17 1,719.51 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 4 0.30 0.33 0.26 -- Quarter Ending Mar-18 1 0.44 0.44 0.44 -- Year Ending Dec-17 9 1.15 1.49 0.96 1.57 Year Ending Dec-18 9 1.41 1.81 1.23 1.74 LT Growth Rate (%) 1 13.35 13.35 13.35 7.30