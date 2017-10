Tim Participacoes SA (TIMP3.SA)

Sales and Profit Figures in Brazil Real (BRL)

Earnings and Dividend Figures in Brazil Real (BRL)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 4,259.69 4,283.59 4,242.02 4,179.85 Quarter Ending Mar-18 3 4,090.22 4,114.07 4,074.00 4,056.42 Year Ending Dec-17 10 16,305.40 16,911.80 16,091.00 16,303.10 Year Ending Dec-18 10 17,094.40 17,700.20 16,814.00 16,902.80 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 5 0.15 0.19 0.13 0.14 Quarter Ending Mar-18 3 0.07 0.10 0.05 0.05 Year Ending Dec-17 10 0.41 0.52 0.31 0.31 Year Ending Dec-18 10 0.49 0.67 0.20 0.39 LT Growth Rate (%) 2 30.71 35.92 25.50 -18.13